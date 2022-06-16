年底台北市長選舉，國民黨已提名立委蔣萬安參選，民進黨則以衛福部長陳時中呼聲最高，民眾黨則支持台北市副市長黃珊珊，可望形成「三腳督」。根據媒體最新民調顯示，黃珊珊支持度已經超過陳時中逾4％。不過，黃珊珊目前仍保有親民黨，黨籍問題成為選戰攻防焦點，甚至傳出民眾黨選戰小組召集人蔡壁如因黃珊珊黨籍問題與黨主席柯文哲起爭執。對此，蔡壁如今天澄清，沒有這回事，要不要掛民眾黨籍都尊重，用無黨籍選也OK，但要堅定對外說明清楚。

根據《震傳媒》日前公布台北市長選戰最新民調，若是蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決下，陳的支持度24.2％排在第三，黃珊珊支持度29.0％暫居第二，蔣萬安以31.4％奪冠。如果民進黨推前台中市長林佳龍參選，黃珊珊支持度31.1％攀升第一，蔣萬安獲得30.7％支持度居第二，林佳龍則以22.3％排在第三。

對此，蔡壁如分析該份民調，陳時中過去因為防疫創造高聲量跟知名度，但隨著今年處本土疫情大爆發，事前鄰國疫情爆發時，疫情指揮中心完全沒警覺，導致疫情爆發沒有兒童疫苗、快篩試劑不足等問題，是陳時中民調支持度下滑的主因。

民眾黨內部評估，民進黨還是會提名陳時中，選舉還沒到最後都仍有變數，但黃珊珊因近來防疫工作表現，外界看到她的行政能力，民眾黨會盡力行銷黃珊珊具備擔任市長的能力。

至於黃珊珊是否要掛民眾黨籍參選，蔡壁如說，沒有規定一定要掛或不掛，用無黨籍參選也可以，重點是要講清楚，堅定告訴外界掛黨籍或不掛黨籍的原因，不然會一直被問黨籍問題。