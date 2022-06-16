教育部今年補助19個縣市36所社區多功能學習中心，運用國中與國小閒置空間，轉型社區多功能學習場域，以結合當地文化及社區資源，發展地方特色；目前部分學習中心更已成為創意美學的終身學習據點。

屏東縣崁頂國小設校於日治時期，至今已逾百年。該校位於崁頂鄉崁頂村，崁頂鄉為典型的農業社區，除崁頂村，尚有園寮村、力社村、圍內村，洲子村、北勢村、越溪村、港東村，早期曾栽種甘蔗供糖廠製糖使用。

崁頂國小學習中心結合當地社團與產業，發展偏鄉成人創意美學教育，並積極結合學校、鄉公所、臨近村落及民間團體的力量，形塑其學習型社區特色。

台東縣關山國小同樣為歷史悠久的百年學校，地處台東縣縱谷菁華區，背依中央山脈的楠山與雲水山之麓，面對新武呂溪與海岸山脈相望，實為人文薈萃。

關山國小透過學習中心，積極提升社區居民終身學習的參與率，落實社區資源共享，並提供偏鄉成人創意美學教育學習的機會。學習中心美學教育課程更以美麗生活為主軸，結合樂活彈唱、拼布、原住民編織、陶土等不同創意元素，使偏鄉美感教育有了多面向的發展。

教育部表示，未來將持續鼓勵各學習中心推動社區教育，提供民眾近便的學習機會，以提升全民終身學習風氣。