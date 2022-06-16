美國聯準會升息3碼，由於香港實行聯繫匯率制，港幣與美元掛勾，貨幣政策跟隨聯準會行動，香港金管局將基本利率從1.25％上調至2.00％。財政司司長陳茂波表示，加幅都算大，惟屬市場預期，他呼籲市民要小心管理風險。

陳茂波表示，美國聯準會加息0.75％，加幅較大，而聯準會升息及縮表步伐持續，環球經濟亦會受到一定壓力，香港面對的外圍市場風險增加，會影響出口。他又表示，隨著港美息差擴闊，可預期會有資金流出香港，但強調銀行體系結餘仍有2800多億元，緩衝強勁。

陳茂波指，香港銀行資金充裕，未必需要即時上調最優惠利率，要視未來套息活動及資金情況，銀行會按資金成本，個別考慮是否調整利息，政府正動態評估。他認為香港物業市場仍然平穩，因為新成屋貸款成數只佔房價約5成半，還款金額佔借款人收入比例約3成7，承造貸款亦經過壓力測試，不必太過擔心。