台鐵勞資今日下午將首次協商16條子法草案。不過今日已流傳一份台鐵公司化新版組織規劃草案，跟今年2月時流傳的版本相比，新版除了董事會加入安全委員會，總經理管轄營運安全處，另外北、中、南、東區營業處下都增設營運安全科，等於新的台鐵公司從上到下共有6個負責安全的單位，回應此前台鐵基層的期待。

今年2月時流傳的台鐵組織草案，當時規畫設置營業 技術 研訓 行政 等各設1名副總經理，另外北、中、南、東區管理處也各設置1名副總經理，加上總經理底下管轄營運安全處及職業安全衛生處的1名副總經理，總共多達9個副總職務。當時台鐵企業工會質疑這將淪為肥貓缺，交通部長王國材也說，確實有看到類似草稿，但非常不成熟，他無法同意，會重新檢討。

新版組織草案中，台鐵公司副總職從9名砍成6名，分別執掌營運群、行政群、設施群、技術群及附屬事業群，另外北、中、南、東區等分區營業群由1名資深副總掌管。現行台鐵組織運務、工務、機務、電務四大處，未來公司化之後除了運務納入營運群，工務、機務、電務都納入設施群底下的車輛處、工電處。

台鐵公司預計2024年式掛牌，今日下午台鐵勞資雙方將首次協商16條子法草案內容，之後預計每月開會一次，希望10月底前完成16條子法。台鐵工會表示，今日會議主要目標是確認接下來會議的討論流程，預估花3個月、9月中旬完成勞資子法協商。