今天在大聯盟場上洋基以4：3險勝光芒，力奪6連勝，戰績依舊傲視全聯盟，此戰他們派出本季表現出色的柯特斯(Nestor Cortes)先發，他繳出5.1局好投，並靠著隊友火力支援拿下勝投，目前戰績6勝2敗，自責分率僅1.94，而當家主炮「法官」賈吉(Aaron Judge)首局就貢獻全壘打，第25轟達陣。

Aaron Judge hits his 25th home run for the year!! 💥



Aaron remains on top as no. 1️⃣ in the league leaders on home runs this season 👏pic.twitter.com/HDlGgtt2dI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 15, 2022

洋基先發柯特斯首局就得到火力支援，賈吉從光芒王牌投手麥克拉納漢(Shane McClanahan)手中擊出陽春炮，麥克拉納漢是聯盟目前的三振王，今天投6局被敲3安打(2轟)有1分責失，飆出7K，賽後累積送出多達105K，自責分率1.84，無奈最後還是吞下敗投，戰績是7勝3敗，仍優於聯盟許多先發。

麥克拉納漢2到4局穩住陣腳，但5局遇到麻煩，唐納森(Josh Donaldson)、奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)上到壘包，隨後洋基捕手東岡(Kyle Higashioka)猛力擊出3分全壘打，讓球隊來到4：0領先，不過唐納森和奇納法勒法分別因野手失誤、故意保送上壘，所以被轟出的這3分不算在麥克拉納漢自責分內。

HIGGY GOES DEEP TO GIVE THE YANKEES A 4-0 LEAD pic.twitter.com/ZfJhlLCNby — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 16, 2022

光芒6局反攻，馬格特(Manuel Margot)敲二壘安打取分，阿羅薩雷納(Randy Arozarena)獲保送上壘，洋基將先發投手柯特斯換下，此戰他主投5.1局被敲3安打失1分，有4次三振3次保送。接著8局盧特奇(Lucas Luetge)連續被敲安失掉2分，算在前任投手卡斯卓(Miguel Castro)身上，光芒追到只剩1分差。

Clay Holmes now has pitched 28 consecutive scoreless appearances.



That’s tied with Mariano Rivera for the longest scoreless streak in Yankees history. pic.twitter.com/kQPA0snrwg — New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) June 16, 2022

9局上洋基派出新任終結者荷莫斯(Clay Holmes)登板關門，雖然先被擊出一壘安打，但他仍以平飛球接殺、三振、滾地球刺殺解決光芒打線，除了幫先發柯特斯拿下勝投，也獲得本季第11次救援成功，他目前已連28場出賽(30局)無失分，追平李維拉(Mariano Rivera)1999年隊史最長無失分紀錄，本季共投30.2局僅掉1分，自責分率0.29。