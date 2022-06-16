光學半導體晶圓代工廠采鈺(6789)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，采鈺表示，本次參與投標的合格標單共4844筆，得標筆數2299筆，周四上午已於證交所圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為333.43元，公開申購承銷價為290元。

采鈺表示，公司辦理競價拍賣股數總計1.48萬張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。周四開標最低得標價為311元，最高得標價為431元，得標加權平均價為333.43元。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，采鈺競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為254.39元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.14倍為上限，本次辦理公開申購價格為290元。采鈺科技辦理公開申購股數計3700張，將於6月20日至6月22日為期三天的申購日，6月24日將公開抽籤。

采鈺結合光學設計及半導體製程，提供晶圓級微型光學解決方案，切合市場光感測應用多元發展的趨勢，領先元件輕薄短小的潮流，終端應用產品涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控等。采鈺科技營運穩定成長，111年度第一季營收22.96億元、稅後淨利5.23億元、每股盈餘1.78元，年增分別為38.92%、41.49%、40.16%；今年前五月自結營收累計達40.67億元、年增40.71%。采鈺龍潭新廠預計於今年第四季開始第一階段量產，逐步貢獻產能，支持公司未來營運規模的成長；加上持續投入技術開發維持領先，如影像感測器朝0.56、0.4微米微縮，以及開發如Metasurface等半導體微結構技術幫助光學元件薄型、輕量化；持續擴展終端應用範圍如自駕車、AR/MR等領域，采鈺未來發展樂觀可期。