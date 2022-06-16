本土疫情嚴峻，國內屢傳染疫兒童搶救不及憾事，不少家長索性拜託警察協助開道將染疫孩子送醫院急救。國民黨上午呼籲，中央流行疫情指揮中心應提供兒童緊急送醫專責窗口，不應讓家長情急在路上「攔轎」求警協助狀況一再發生。
國民黨副秘書長王育敏表示，5月中至今全台已至少發生10起兒童緊急送醫亂象，家長向警方「攔轎」求助，由警車協助開道，方能將染疫幼童及時送醫，這些案例凸顯出119救護車派遣無法及時因應孩童緊急就醫需求的窘境。
王育敏說，指揮中心應評估，讓家長緊急請求警方協助孩子送醫有正式SOP與管道，補足當前制度不足，加速將孩子送到醫院，也不要讓家長自己攔轎陳情，有助於降低兒童死亡率。
國民黨文傳會前主委凌濤也說，當前有提供染疫兒童緊急就醫綠色通道並非24小時開放，有些醫院甚至只開放上午，難道小朋友急救需求只有早上會發生？最後家長還是只能請警察協助，衛福部應研議明確配套，讓家長安心是基本要求。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。