美國聯準會（Fed）15日宣布升息3碼，把基準利率調升至1.5％到1.75％區間，為1994年以來最大的升息幅度。Fed主席鮑爾表示7月可能繼續以類似幅度升息，但他沒有說明會升息3碼。

Fed暗示其在年底前會繼續升息，預計到年底的利率水準，將是目前水準的一倍，大約是3.4％。其中一位Fed決策高層更暗示基準利率可能逼近4％。

由於美國5月通膨率年增8.6％再創逾四十年最大增幅，讓外界從原先預期的升息2碼，轉為預期升息3碼，並認為Fed被迫繼續積極升息來抑止通膨。因此Fed的舉動符合市場預期。

Fed預估美國今年失業率達3.7％，高於原先預估的3.5％。2023年從原先預估3.5％調高至3.9％。2024年從3.6％調高至4.1％。

這預測反映其政策方向已改變。其去年試圖透過政策措施讓勞動市場快速回升。但隨著抑制通膨成為其首要任務後，持續升息勢必減慢企業增聘人手的速度，和令經濟成長速度放緩。

Fed預測今年美國國內生產毛額（GDP）成長1.7％，低於其3月時預估的成長2.8％。2023年GDP成長率預估值，從原先的2.2％調降至1.7％。2024年從2％調降至1.9％。