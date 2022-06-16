市長黃偉哲16日到養殖青年郭俊瑋位在學甲區的石斑魚養殖場關心了解產銷情形。（張毓翎攝）

郭俊瑋開發小包裝的石斑魚切片，並透過FB等社群平台及親朋好友的推廣，獲得國內消費者認同。（張毓翎攝）

大陸宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，市長黃偉哲16日到養殖青年郭俊瑋位在學甲區的石斑魚養殖場關心了解產銷情形；郭俊瑋說，他6年多前，也面臨石斑魚外銷受阻，所以提早將通路轉往國內市場，才沒遭受這次的無妄之災；他認為，針對外銷的石斑魚，應建立留樣機制，溯源管制能更完善，這樣問題會少非常多。

郭俊瑋是接手家族產業的漁二代，14年前返鄉承接家業，養殖石斑魚魚苗；郭俊瑋回憶，剛回鄉時，台南很多人養殖石斑魚，盤商經常主動致電要來收購魚苗，不用太擔心產銷問題，直到6、7年前，發現訂單突然像溜滑梯一樣一路往下滑，可能從以往的5萬尾，一次降到2萬尾，甚至不到1萬尾。

郭俊瑋說，那時主要因為石斑魚外銷不順，很多養殖場都收起來，魚苗的需求量自然就沒了，所以那時積極開發小包裝的石斑魚切片，並透過FB等社群平台及親朋好友的推廣，獲得國內消費者認同，同時捨棄傳統一次性捕魚、收購模式，他採訂購制，依照消費者需求量來生產魚貨。

大陸稱因為多次從台灣輸入的石斑魚中檢出禁用藥物，才決定暫停台灣石斑魚輸入。郭俊瑋認為，針對外銷的石斑魚，如能建立留樣機制，真的出問題，就能以備查驗，像酪農這方面制度就非常完善，另外學校營養午餐也是，出餐前會進行留樣，萬一發生食物中毒，才知道什麼東西引起的狀況。

台南市成魚養殖數量占全台5％，黃偉哲今天除到產地關心，也呼籲不該用政治因素把台灣優質的石斑魚汙名化。他說，有產銷履歷的台灣石斑魚，不論是養殖、離池到運銷都「有跡可尋」，如果有特定單一個案，應該針對個案處理，而非以偏概全暫停所有台灣石斑魚銷往大陸。