男星小鬼(黃鴻升)於2020年9月被發現臥倒家中浴室，送醫仍回天乏術。儘管已經過了1年半多，親友粉絲仍然永遠記得他，如今親妹妹還沒走出哥哥離去的悲傷情緒，她坦言心境一直在轉變，「你看我過的開開心心的，那是我難過的時候你沒看到」，直言現今還是很想念哥哥，經常回憶哥哥在世時的點滴，看得相當鼻酸。

小鬼妹妹近日看了韓劇《我們的藍調時光》，被劇中這段對話觸動「他們一定去了好地方、妳怎麼知道、因為他們走了後都沒來我們夢裡」滿懷對親人思念。她說，無論是看節目、影集或是逛玩具店，內心總會想著哥哥在世會有反應，譬如「你一定會在哪個橋段大笑或假笑」、「你一定會大講這個電影要傳達的意思」等等。

小鬼妹妹手裡拿著相機，活潑的小鬼正扮著鬼臉。自打哥哥猝死後，常有人關心她「好了嗎？」，她也不知道第幾個月了，從來也不會去算它，「你看我過得開開心心的，那是我難過的時候你沒看到，社群的一切本來就能偽裝」然而她也強調「騙得了別人，騙不了自己，比如想你這件事。」充滿對哥哥的思念，也讓女星楊丞琳再貼文下留言：「同想念。」。

小鬼妹妹繼續說，每次一認真想眼眶馬上就紅，最後還寫道「還是很想你」粉絲看得紛紛懷念小鬼離世，並期望小鬼世界另一端過得很好。在她看完大家的留言，坐在客廳中大流淚，不過她也替自己打氣，「沒事眼淚擦一擦。」至於小鬼IG中也始終停留在2020年9月，令人不禁內心感慨萬分。