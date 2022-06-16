南韓30歲知名女星NANA（林珍兒）過去曾以女團After School的身分出道，因神似混血的精緻五官與171公分的高䠷身材，受到大批粉絲的喜愛，還曾兩度獲得「全球百大美女」的第一名寶座，人氣不斷攀升。而近日受邀登上雜誌封面的她，一公開照片就以火辣的身材吸引大批網友關注。

身為時尚寵兒的NANA，近日受邀擔任時尚雜誌《COSMOPOLITAN》的7月份封面人物，並為其拍攝一系列封面照。而在率先公開的照片中，只見她穿著一件黑色的帽T疑似內搭超高衩泳裝，宛如「下衣失蹤」，並以過膝長襪包覆整雙大長腿，只露出性感腿根，令原本就白皙修長的美腿顯得更加纖細修長，而她就像美術館裡的精緻雕像般，站在台上展現傲人的身材。

另外，雜誌還公開當時拍攝的側拍影片，雖只有短短的15秒，NANA卻在其中撩起上衣，大方展現火辣翹臀與腿根，加上她不停放電的致命眼神，令網友看了直呼「救命！辣到我失語」、「這根本就是模特兒的身材，太絕了」、「身材管理得太好了，真美」、「臉無敵」、「人間AI」、「怎麼會有這麼完美的人」、「我的媽呀！美死了」、「拜託！請踩我」、「我願意為姊變成T」、「果然是全球第一美女」引起網友熱烈討論。

事實上，NANA過去雖以女團身份出道，但自2015年演出大陸電視劇《相愛穿梭千年》後，便將事業重心轉向戲劇圈發展，陸續在《Kill It》、《出師表》、《杜拉拉追婚記》、《Oh！珠仁君》等劇中嶄露頭角。近期她也將推出新戲《我的男人是丘比特》，令粉絲相當期待。