新加坡先買後付Atome與91APP*-KY(6741)合作，看準疫情之下，千禧世代與Z世代的族群不僅偏好採取零接觸、無現金交易，「先買後付」更成為年輕消費族群新興的支付模式。Atome將以三期零利率支付服務導入91APP，提供品牌先買後付解決方案，首波合作商店涵蓋服飾配件、美妝保養、3C消費、美食與生活居家等領域品牌。

Atome自進軍台灣市場，已和數百個來自時尚、美妝、生活家居、文創與運動等領域商戶合作，並與渣打銀行建立10年的戰略合作夥伴關係。本次Atome先買後付服務正式導入91APP，首波合作商店包含服飾配件、美妝、生活居家等多領域知名品牌。消費者在結帳時可以選擇Atome支付結帳，而新用戶只需要下載Atome App並且使用電話註冊、綁定指定網路銀行帳戶，即可立即享用先買後付服務，0％利率3期輕鬆付，只要先付款1/3價格即可立即享受商品，購買後兩個月每月自動扣繳，不僅能有效管理預算支出，且完全不需要支付任何年費或手續費。

Atome台灣區總經理洪偉洲表示，回應疫情催化台灣零售產業加速數位轉型趨勢，Atome持續在台灣市場為各類型線上與線下零售通路提供新型態支付工具。透過與91APP攜手合作，象徵Atome在OMO市場進一步拓展，預期將以高佔比的年輕用戶族群為品牌帶來更多的新用戶成長。

目前，Atome業務覆蓋10個市場，包括新加坡、印尼、馬來西亞、香港、台灣、越南、菲律賓、泰國、大陸及日本地區，與10,000多間線上和線下品牌商達成合作。