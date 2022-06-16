為抑制飆漲的通膨，聯準會周三會後宣布28年來力道最大的升息動作，並強調將致力於使通膨率回落至2%目標。此外，美國央行官員坦承驅動通膨的事件越來越超乎央行所能掌控，而通膨飆升可能削弱公眾對央行能力的信任。

聯準會周三宣布聯邦基金利率目標區間調升75個基點，至1.5%～1.75%之間，與歷史標準相比仍然偏低。此決議符合市場預期。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）成員最新的預測區間中值，到今年底聯邦基金指標利率估將升至3.4%，創下自2008年1月以來新高。這表示決策官員預期到今年底都將穩步升息，且不排除再度升息75個基點的可能性，央行官員並預期到今年底利率升抵3.4%，這樣的利率水準足以導致未來幾個月經濟顯著放緩和失業率攀升。

聯準會預期到2023年底基準利率估將升至近3.8%，到2024年底回落至3.4%。受升息影響，聯準會決策官員將2022年國內生產毛額（GDP）成長預測從3月預估的2.8%下修至1.7%，2023年GDP成長預測從2.2%下修至1.7%，並將2024年GDP成長預測從2%調降至1.9%。

聯準會將2022年失業率預測從3月預估的3.5%上修至3.7%，並將2023年和2024年的失業率預測分別上修至3.9%和4.1%。

此外，該央行將今年的個人消費物價指數（PCE）年增率預測從4.3%大幅調升5.2%，將核心PCE年增率預測從4.1%上修至4.3%，但預期通膨率將在2023年回落，預估PCE年增率將下滑2.6%，於2024年再降至2.2%，並預估核心PCE年增率在明後兩年分別跌至2.7%和2.3%。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示：「我們的目的不在於讓人們失業，央行也沒有試圖引發經濟衰退，我們的目標其實是在勞動力市場保持強勁的情況下使通膨率降至2%。然而現在越來越清楚的是，我們無法掌控的許多因素將決定我們能否達成這個目標」。他指的是俄烏戰爭和全球供應問題。

鮑爾表示，我們有一條通往目標的道路，但它並沒有變得越來越容易，反而變得越來越具有挑戰性。5月和3月宣布的升息決議迄今非旦未能緩解通膨，通膨反而持續升高至最近的數據顯示已經開始影響公眾態度的水準，這可能使聯準會的工作變得更加困難。

上周五公布的美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創下逾40年來最大的年通膨率。鮑爾稱這項報告「相當引人關注」，足以讓決策官員傾向於更大幅度的升息75個基點，以加快抑制高漲的通膨，並保住公眾對物價上漲會放緩的信任。鮑爾在談到消費者通膨預期的變化時表示：「這是我們需要認真對待的事，我們絕對有決心讓通膨預期保持穩定」。

聯準會決策官員將2022年GDP成長預測下修至1.7%，低於平均趨勢，以及政策官員預期將在2024年降息，受此影響，周三美國公債殖利率走跌。

在聯準會發布聲明後，利率期貨市場顯示交易員預期聯準會在7月的下一次政策會議再度升息75個基點的可能性約為85%。至於9月會議，市場預期升息50個基點的可能性大於50%。

鮑爾周三並未給出任何政策承諾，這改變了他先前就未來升息前景給出明確指引的做法。基於5月的意外強勁的通膨報告，鮑爾表示，這次會議升息75個基點是正確的做法，他並表示在下次的7月會議上「最有可能」升息50個基點或升息75個基點，但他不認為升息75個基點會成為常態。