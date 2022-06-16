倫飛(2364)結束連續20年未配發股利窘態，今年配發1元現金股利。倫飛去年4月為健全財務結構，董事會決議辦理減資彌補累積虧損，減資金額新台幣17.11億元，減資比率87.34%，減資後股本為2.48億元，減資彌補虧損換發新股已於同年10月8上市，減資換發新股後，股價歷經半年整理，今年5月初股價發動攻勢上漲，由20元上漲到6月初38.5元，短線漲幅逾9成。今早倫飛再度亮燈漲停。

倫飛主要產品為軍工規筆記型電腦及平板電腦，應用市場包括軍事國防、公共安全、危險工業等領域。2020年12月31日止累積虧損17.11億元，已達實收資本額二分之一；而2021年進行減資後，2021年轉虧為盈，稅後盈餘為0.28億元，EPS為1.14元。

倫飛110年度可攜式電腦(含成品板)銷售量為3萬7714台。合併營業收入為新台幣8.67億元，營業毛利為新台幣2.59億元，毛利率為30%，今年前5月倫飛營收為3.42億元，年減5.32%。

倫飛NB業務持續替代桌上型電腦的成長動能，尤其在軍事、工業、農業、博弈產業、自動化、安控等領域日益擴展。公司依此趨勢避開低毛利競爭，轉戰利基並區隔市場之大方向努力，適度調配各地市場銷售比重，採取不同產品銷售及經營策略，核心目標朝利基產品積極開發新客戶及新市場，統合採購調度以降低成本。