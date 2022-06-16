近年來Youtuber當道，不少Youtuber不僅因此新興管道走紅，荷包也賺得滿滿，Joeman曾拍片分享資產真相，他承認自己收入十分可觀，比照2014年財政部個人資產登錄資料，可列為前1%，也就是勝過99%台灣人，對投資很有興趣的他日前拍片分享投資成效，砸下300萬挖礦，卻暴跌75%，財產大縮水。

科技財經型Youtuber「Joeman」昨（15）日發片，以「加密貨幣大崩盤！認真分析礦難大逃殺！」為題大談加密貨幣的投資心得。他將近期以太幣和比特幣的走勢圖整理成影片，原先漲勢不錯的加密貨幣，在11日之後就瘋狂下跌，一路紅線讓Joeman調侃「簡單講就是兩個字，跌爛。」

他以小礦工的角度來分析挖礦1年的心得，Joeman挖礦到去年12月其實已回本60%，當時投入300萬買顯卡和礦機，挖了半年就挖到價值200萬的以太幣，由於看好市況，所以他沒有換成法定貨幣，以為還會持續上漲，就讓礦機繼續挖。沒想到短短半年，以太幣就從最高點4800美金，一路崩跌到現在1100美金，跌幅超過75%，如果是邊挖邊賣損失不大，但他沒有即時出手，只換了一顆比特幣，目前手上還有2、30顆以太幣，讓他自嘲「我就是最韭的那一種」。

他提到散戶用的電費率挖礦非常貴，一小時就是一度起跳，按照夏季電費來算，根本無利可圖，挖越多就虧越多，而大戶礦工多是「時間電價」或「工業用電」挖礦，這樣的價錢還是能賺錢，除非加密貨幣繼續下跌，這些大戶才會放棄不挖。Joeman談起心聲承認自己心情不開心，因為全部資產都在縮水，不管是美股還是幣圈，虧到有點麻痺，經過幾次投資失利後，他說更珍惜本業了，直言有工作賺錢是很幸福的一件事情。