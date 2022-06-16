前台北市議員羅智強16日在大溪區行腳，他說把自己定位為「自由的在野者」，也說自己的目標是投射在2024年，並非2022年的選舉，媒體追問是否2024要選桃園市立委？他則說未來心不可知，不把職務當作思考的方向，而是把信念根想做的事情放在思考方向。對於是否加入張善政輔選團隊，張曾說兩人誠意與善意都到了，羅對此回應2人是好朋友，所有想為桃園努力的人都抱以祝福，希望大家能夠實際去走桃園，拿出最好的桃園願景說服市民。

羅智強說，跟張院長本來就是好朋友，肯定他過去為台灣、為國家服務的經驗與貢獻，選舉的事情他在持續努力的過程當中，相信賴香伶委員也是可敬的市長參選人，林智堅如果照民進黨規畫來桃園參選也是非常強勁對手，所有想為桃園努力的人都抱以祝福，希望大家能夠實際去走桃園，拿出最好的桃園願景說服市民，所以都祝福。

他也說，自由在野的概念就是把黨派成見先放下來，怎麼合作如何去做難度很高，這幾個月在桃園經歷了很多風風雨雨，個人也開了另外一個眼界，也把自己很多的心情放下，說過的「成全」很多人認為是選舉的成全，但也是所謂的民主制衡的成全，不是成全個別的政黨或是候選人，成全的是民主制衡的力量，大家放下一點點自己政治上職務的利益，才能找到更好的空間或定義，自己沒有一定要選舉，這一條路走下去慢慢引起共鳴，現在沉澱下來往自己相信的理念去走，看誰能為台灣做更多的事情。

羅智強說，民主國家在野的聯合是常態，在台灣在野找到公約數卻非常困難，他的目標是投射在2024年，並非是2022年的選舉，他認為2024年也可以看到最根本的問題，也就是即便在野力量結合在一起，2024年一黨獨大的情形還是有可能繼續下去，即便大家結合在一起還是這種狀況，更不要講大家分崩離析，如果大家把力量放在彼此磨耗，民主力量只會更脆弱。