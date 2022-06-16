蔡英文總統赴指南宮，慶祝孚佑帝君成道1142周年，在此疫情關鍵時刻，她祈求呂先祖繼續庇佑，讓我們度過疫情的難關，生活回復正常，經濟持續往前走。入境檢疫3＋4新制度上路。她強調，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境的限制，我們也會持續檢視相關措施，做好邊境把關，也讓國際往來能夠更便利。

蔡英文今天上午赴指南宮出席「慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典」，蔡英文表示，今年是孚佑帝君成道1142周年，很高興再次來到指南宮，跟大家一起參拜祈福。

她說，在過去幾年，台灣歷經了很多的困難，但是我們一關一關過，在這個過程中，都有呂先祖的庇佑，我們也非常感謝。希望在疫情最後這個關鍵的時刻，呂先祖可以繼續庇佑我們，讓我們可以度過疫情的難關，讓我們的生活回復正常，經濟可以持續的往前走。

她也感謝在場的宗教界人士，大家不僅透過信仰，讓民眾的心靈有所寄託，更運用實際的行動為社會帶來正向的力量，過去兩年多來台灣遇到疫情的變化跟挑戰，除了呂先祖的庇佑，各宮廟不僅配合各項宗教防疫的措施，許多宗教界先進也捐贈防疫物資給有需要的單位。

蔡英文強調，防疫需要各界的努力，有大家的支持和配合，台灣才能夠在疫情當中持續的進步和發展。今天，我們一起來祈求呂先祖，讓台灣四時無災。

她也要拜託大家，盡快的去打疫苗，繼續團結防疫，從昨天開始，入境檢疫3＋4新的制度已經上路，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境的限制，她強調，我們也會持續檢視相關的措施，做好邊境把關，也讓國際往來能夠更便利。現在台灣正處於疫情的關鍵時刻，「我們繼續一起努力度過疫情的考驗，逐漸回到正常的生活」。