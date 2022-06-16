快篩實名制4月28日上路，並在6月6日進入第2輪。近期已有不少藥局出現滯銷情形，即便全天候販售，也只賣出一點點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，預計6月底疫情有機會告一段落，建議快篩實名制應在7月初或中旬「功成身退」。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，藥局的快篩剩下太多了，即便全天候販售，每天賣出去的量都很少。一部分的原因是，學生、公司行號會發送快篩，勢必會面臨比較早退場的機制。口罩實名制推動了2年多，最近才退場，但是快篩實名制則會遇到供銷的問題。

黃金舜表示，藥師公會2年多來，配合口罩實名制、快篩實名制、送藥到府、抗病毒藥物配送政策，非常辛苦和努力。目前包括指揮中心、專家學者的看法都認為台灣的疫情已經在走下坡，估計6月底疫情有機會告一段落。如今快篩實名制已不是很多民眾搶著要，有滯銷的狀況。藥局每天進貨1箱半，但庫存可能屯了5箱，因此他建議，快篩實名制應該在7月初或中旬「功成身退」。

另在口服藥方面，政策剛上路時，共57家核心藥局投入，截至5月下旬已擴大至70家，而衛星藥局截至6月初有259家，分區藥局則有1486家，合計約1800多家。王明媛表示，為擴大橫向連結，目前核心藥局仍在擴大中，北市為例，就從2家擴大到數家，若每個地區都有增加，有機會成長到原本的近1倍。