24歲實況主「王依渟」有著甜美外型及火辣身材，Instagram擁有30萬粉絲支持，昔日曾是馬來西亞女團「Amoi-Amoi」成員，因為拿手歌曲《要愛愛》一炮而紅，有著「愛愛女王」封號，日前在Instagram發布一張照片，只見身穿的洋裝腰間挖空十分火辣，不過卻被發現疑似有神秘黑點及毛髮露出，引起網友熱議。

王依渟在Instagram中曬出一系列照片，只見她對著鏡頭搔首弄姿，還伸出舌頭做出挑逗神情，接著擺出撩人姿勢，傲人火辣S曲線一覽無遺，身穿的黑色洋裝，腰間挖空剪裁讓人充滿無限遐想，接著寫道：「迎合不如做自己，偷偷小辣一下，嘻嘻 ok吧」，不過有眼尖網友發現疑似有毛髮露出，甚至還露點走光，立刻引起討論熱潮。

對於被指出疑似走光及毛髮外露，王依渟趕緊在Instagram限動作出解釋：「Nubra跑出來啦（不是胸毛），有沒有什麼不會降畫質的貼紙App啊，很想把它貼住」，希望網友不要誤會，不過這系列火辣養眼照，短短時間就吸引3萬多人按讚，紛紛留言：「辣翻，有沒有暈船藥」、「矮額，這個是大辣吧，真香」、「你確定不是特大辣豬豬嗎」、「美到有點過分了」。

王依渟被指疑似露點及毛髮露出，在Instagram發文澄清。( et.1231 IG)

王依渟2016年加入馬來西亞網紅組成的女子偶像團體「AMOi-AMOi」，雖然主打搞怪可愛風格，但成效不彰，成團4年後成員先後解約，最終宣告解散，之前因為直播睡覺模樣，吸引上萬網友守在螢幕前觀看，還一度登上台灣熱門直播第一名，一舉一動話題性十足。