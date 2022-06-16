受到新冠肺炎本土疫情影響，持續重創內需服務業，據勞動部統計，本周無薪假（減班休息）家達2729人、人數達1萬9484人，單周就增加2844人皆創下今年新高，各縣市又以高雄市單周增加697人最多、台北592人次之、新北市以568人再次之。

據統計指出，本期增加仍集中在疫情重災區的住宿及餐飲業，單周就增加1516人實施，勞動部條件司副司長王金蓉說，主要是有某以自助餐及外燴的餐飲集團針對中南部店面實施逾600人的減班休息，推測受到近日疫情持續，民眾不願親自用餐所致，預計實施3個月。

王金蓉提及，本期民生工業增加186人，主要是2家團饍業者因學生遠距教學等原因、不用吃營養午餐所致；藝術、娛樂及休閒服務業增加223人則是有某KTV業者針對北部所屬的KTV實施200多人所致；以旅行社為主的支援服務業本期則增加234人，多數為接續實施。

王金蓉說，住宿及餐飲業與藝術、娛樂及休閒服務業實施的減班休息多為減少工作時數，而支援服務業多為每月實施22天至24天、約每周上班1天。

王金蓉預估，目前的減班休息情況多為疫情或邊境管制所引起，民眾不願「親自」或「無法」去消費所致，因此可能要待疫情趨緩、邊境放寬後才會漸漸好轉。