晶華(2707)國際酒店集團董事會決議配息12.3925元，今（16）日以161元參考價除息交易。晶華股價5月中下探157.5元的3個月低點後回升，今日以上漲1.55％的163.5元開出後走揚，勁揚4.35％至168元，填息率達56％，早盤維持逾2.5％漲幅。

晶華2022年首季本業獲利回升至近9季高點，惟受業外收益減少拖累，歸屬母公司稅後淨利「雙降」至2.51億元，每股盈餘（EPS）1.97元。前5月自結合併營收21.27億元、年減9.88％，但若排除出售達美樂影響因素，實為年增達39.97％。

展望後市，晶華除持續最嚴謹的防疫措施，在後疫情時代做好準備重新出發，並將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外據點，已在開發規畫的北投晶泉丰旅、林口晶英薈旅及晶英酒店將陸續加入營運，盼營運在解封後能迅速回溫。

晶華董事長潘思亮認為，邊境解封應會循序漸進，國際商旅要到2023才會正常化。國人願意接受隔離措施就會先出國，但國外人士來台仍有諸多不便，尤其疫情前國際商旅享有免簽優惠，若未能跟進解套將是「雙重卡關」，應優先配套恢復疫情前的免簽證措施。

潘思亮表示，國際觀光飯店在邊境未解封前仍是受創最重的重症病人，但觀光局規畫推出的新一波「振興」措施，像是讓重症病人「放在床上居家療養」、「事後拿感冒藥」，認為薪資補貼紓困才是短期最有效藥方，呼籲應比照近2年措施進行薪資補貼。

潘思亮認為，到了暑假大家都會出去玩，振興措施算是錦上添花。不過，未來逐步解封期間，國人出國比國際旅客來台方便，國旅將會有一段時間出現「空窗期」，連過去受惠國旅需求的中南部度假飯店也會受影響，因此政策上應非常謹慎，要有完整配套因應。