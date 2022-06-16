「2022濕地夏令營-樂活新北水水濕地」，要帶孩子們認識濕地的豐富生態和抽水站的功能，活動於今天中午12時開放免費報名。

新北市高灘處舉辦濕地夏令營活動，今年再度推出且以全新課程呈現，除了有靜態課程，更透過實地體驗與遊戲的方式，學習教室裡沒教的新鮮事，讓孩子更能理解生活與環境相互依存的重要性。

高灘處表示，這次的濕地夏令營以推廣濕地教育為目標，規劃於板橋的新海三期人工濕地及湳仔溝鐵馬驛站舉辦，將近距離觀察抽水站裡的大型機器對於防洪的重要功用，並走訪濕地裡認識水生植物、水棲生物和鳥類，還要帶大家進行水質檢測，教大家判讀水質數據。

除此之外，濕地夏令營也會告訴你大漢溪流域的故事，以及它的前世今生，同時也規劃了好玩又有趣的DIY手作活動，讓孩子們製作自己專屬濕地紀念品。而本次活動也會落實防疫措施，做好防疫作為，讓大家可以放心玩、安心體驗豐富多元的濕地。

濕地夏令營共4梯次，7月2日至3日、7月5日至6日、7月9日至10日和7月12日至13日，為兩日不過夜營隊，都安排在暑假期間，每梯次招收30名學員，邀請國小升四年級至六年級學生一起來探索，活動精彩可期，歡迎報名參加。