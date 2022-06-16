台北市車水馬龍，許多幹道紅綠燈秒數極長，台北市交通管制工程處考量夏日天氣炎熱，為減少機車族停等曝曬，決定執行「友善機車夏季縮短紅燈專案」，自6月15日至9月1日開學前，於上午9時至下午4時30分，縮短全市770處路口紅燈秒數，平均達30秒，其中天母東路107巷口更是一口氣減少95秒。

台北市目前設有2708處號誌路口，每處的紅綠燈秒數設置，須考量車流紓解及行人安全通行等需求，並配合路口間的號誌連鎖運作，因此主要幹道路口號誌通常會有較長綠燈秒數，紅燈自然也比較長，然而今年6月中下旬最高氣溫將飆至30度以上，讓不少機車族吃不消。

為此，交工處決定專案辦理夏季縮短紅燈專案，減少機車族停等曝曬，分析北市車流狀況後，交控中心主任王耀鐸指出，全年就屬7、8月車流量最低，主因是學生放暑假後車輛減少，全日中又以上午9時至下午4時流量最低，且受疫情影響，北市車流也較往年減少5至8％，將以此數據做用評估標準。

王耀鐸說，今年共計縮短770處紅燈路口，較往年增加210處，執行期間為6月15日至9月1日，時段也延長至上午9時至下午4時30分，等於整個離峰時間，平均縮短時間為30秒，其中天母東路107巷口縮短最多，達95秒；學校也將從7月1日至9月1日，取消校園旁行人專用時項。

王耀鐸解釋，天母東路107巷口秒數縮短較多的原因，主要是因該地車流量極大，原先號誌周期達200秒，綠燈時間較長，考量夏日車流量少，這次將號誌周期一口氣縮短至100秒，等於減少一半，紅燈秒數也跟著減少，計算各方向秒數減少總和後，最終成功縮短95秒。