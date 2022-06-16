監視器畫面曝！新竹男為錢反目 駕車買汽油縱火燒全家

新竹市東大路上的正義輪胎行15日晚間遭陳姓屋主的次兒縱火燒毀，造成屋內8名至親魂斷火場，一度傳出陳男為了洗碗問題與母親起口角，但警方調查發現，陳嫌長期與父母討錢，昨晚又被訓話，疑似一氣之下才購買汽油縱火。稍早，陳嫌駕車前往加油站的畫面也曝光。

事發當下有鄰居指稱，陳嫌是為了洗碗問題與母親爭吵不休才釀成慘劇，但警方調查後發現，陳嫌經常伸手向父母索取金錢而挨罵，推測昨晚恐舊事重演，陳嫌一氣之下才鑄成大禍。

新竹市東大路上的輪胎行15日晚間遭自家人縱火，造成8死。（圖／新竹市消防局提供）

正義輪胎行遭火噬幾乎全毀，新竹市消防局鑑識人員、工作人員16日一早就到火場調查並清理善後。（陳育賢攝）

透過監視器畫面可見，陳男昨晚盛怒之下，駕車前往住家附近的加油站，以寶特瓶填裝汽油，再駕車返家，淋灑在住家一樓內停放的機車並引火，因屋內擺放大量易燃物品，火勢快速蔓延燒上二樓，整棟房間陷入火海。

新竹輪胎行8死縱火案，陳姓嫌犯15日晚間駕車前往加油站購買汽油。（圖／新竹市警方提供）

陳男涉嫌放火燒了自家位於新竹市東大路的輪胎行，目前人在醫院插管治療，坦承有縱火。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

警方指出，經初步了解，陳嫌為80年次男性，與家人發生口角後，外出購買汽油，返回家中潑灑汽油縱火；獲報後趕抵現場，發現陳嫌涉有重嫌，在現場低頭不語，立刻將其依現行犯逮捕，因身上有傷燙傷，而戒護送醫。

經醫院檢傷後，陳嫌身上有二級燙傷、嗆傷，目前插管治療中，無法說話，而警方昨夜曾詢問陳嫌是否放火，陳嫌則點頭認罪，將待傷況穩定後，再次進行筆錄，以釐清犯案動機。