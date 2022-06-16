動物逛大街，樹懶寶寶跟著媽媽一起到高雄展覽館吹冷氣看2022台灣文博會。（柯宗緯翻攝）

動物逛大街，溫柔的大象阿里在大港橋邊戲水。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園正進行「新動物園運動」改建，力拚10月初重新開園，而高市觀光局推動動物認養更是出奇招，其中認養卡1張500元，可以1年內無限次免費爽逛動物園，而近來還將動物們P圖與高雄觀光景點合影PO臉書粉專，超萌畫面2天內飆出30萬觸及率。

「有沒有想過，如果壽山動物園的動物們出來逛大街，會是什麼有趣的情景嗎？」近來「高雄旅遊網」臉書粉專PO文，引起網友熱烈回應，像是溫柔的大象阿里在大港橋邊戲水、調皮的台灣黑熊波比到駁二打卡拍網美照、樹懶寶寶跟著媽媽一起到高雄展覽館，吹冷氣看2022台灣文博會等。

高市府觀光局長周玲妏表示，動物園正在閉園整修，這次為推廣壽山動物園動物認養，將園區的可愛動物們與高雄美麗景點結合，一解民眾希望看到可愛動物們的心願，結果短短2天內就超過30萬次觸及，希望更多民眾認識並提升動保意識，也為原生物種復育盡心力。

高雄市長陳其邁表示，壽山動物園是高雄人共同的回憶，不管是校外教學、寫生比賽、夜宿活動，40餘年來壽山動物園一直陪伴著高雄人成長。平日在園區內，動物們都有保育員悉心照顧，動物們的可愛模樣也都療癒著所有民眾的心。

陳其邁談到，前幾年有高雄某間幼稚園的小朋友們，基於對動物的喜愛，自願發起將各自的零用錢捐出，老師和園長也響應小朋友的愛心，一起將裝滿銅板的小豬撲滿送到壽山動物園，希望幫動物們加菜。

觀光局也捎來好消息，動物園推廣動物認養機制，一張認養卡500元，憑卡1年內可不限次數免費入園，目前認養前5大動物分別為台灣黑熊、非洲象、孟加拉虎、非洲獅、紅毛猩猩，其他還有白犀牛、長臂猿、梅花鹿、黑猩猩、弓角羚羊等，盼藉由各界力量，提升園內動物的福祉。

目前園區工程如火如荼進行，將打造一個更友善動物、環境正適合親子共遊同憩的園區，以「動物自由之地」、「親子同樂天堂」及「漫步於空中的長廊」三大主軸進行，透過「動物保護」、「友善環境」和「親子互動」三大整建重點，預計今年10月以嶄新的面貌亮相。