一群9人來自北部露營同好，疫情期間往深山裡遊玩，行駛四輪驅動吉普車前往宜蘭縣大同鄉太平山多望溪河床紮營，不僅自備電鋸鋸切附近的漂流木、舉行盛大「營火晚會」，還囂張PO網炫耀！（保七四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一群9人來自北部露營同好，疫情期間往深山裡遊玩，行駛四輪驅動吉普車前往宜蘭縣大同鄉太平山多望溪河床紮營，不僅自備電鋸鋸切附近的漂流木、舉行盛大「營火晚會」，還囂張PO網炫耀！（保七四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一群9人來自北部露營同好，疫情期間往深山裡遊玩，行駛四輪驅動吉普車前往宜蘭縣大同鄉太平山多望溪河床紮營，不僅自備電鋸鋸切附近的漂流木、舉行盛大「營火晚會」，還囂張PO網炫耀！（保七四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

經警方查證，遺留河床遭游嫌等人鋸切、燃燒的木頭，為國有林木楠木，約5根、重量3000多公斤，估木材山價6000元上下，於市面販售可達萬元以上。（保七四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

經警方查證，遺留河床遭游嫌等人鋸切、燃燒的木頭，為國有林木楠木，約5根、重量3000多公斤，估木材山價6000元上下，於市面販售可達萬元以上。（保七四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一群9人來自北部露營同好，疫情期間往深山裡遊玩，行駛四輪驅動吉普車前往宜蘭縣大同鄉太平山多望溪河床紮營，不僅自備電鋸鋸切附近的漂流木、舉行盛大「營火晚會」，還囂張PO網炫耀！已涉嫌違反森林法、刑法竊盜罪嫌，經保七總隊第四大隊羅東分隊函請宜蘭地方檢察署偵辦。

據了解，3月14日下午，保七四大羅東分隊接獲林務局羅東林區管理處通報，在社群軟體上發現有民眾三五成群至大同鄉多望溪流域河床附近紮營，還鋸切附近的漂流木並焚燒，舉行了一場盛大的營火晚會！誇張的是，囂張行徑還上傳至多個社群軟體大肆炫耀。

警方循線從游姓男子PO網的照片中發現，7、8輛要價百萬的四輪驅動吉普車跨溪而過，幾名同夥毫不避諱的直接在河床附近，以自備的電鋸任意鋸切附近的漂流木，當場燃燒舉辦營火晚會，並在現場遺留下許多鋸切及焚燒木材的痕跡。

經警方查證，遺留河床遭游嫌等人鋸切、燃燒的木頭，為國有林木楠木，約5根、重量3000多公斤，估木材山價6000元上下，於市面販售可達萬元以上；保七警方不敢大意，盡速至現場保留竊取木材及焚燒的相關證據，並依車牌比對犯嫌上傳的相片，通知游嫌等9人到案說明。

全案調查完畢，於今（16日）將游嫌等9人，以涉嫌違反森林法、刑法竊盜罪嫌函請宜蘭地檢偵辦。

保七四大隊副大隊長邱盛煥表示，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾、利用。

游嫌等9人擅自鋸切、焚燒漂流木的行為，已涉嫌觸犯《森林法》第50、52條及刑法竊盜等罪嫌；另結夥竊取森林主、副產物部分，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金。

羅東林管處呼籲，於林地內擅自引火，已涉及違反森林法，如因而造成森林火災的發生，恐觸犯森林法第53條第3項失火燒毀他人森林等罪嫌，可另處刑責。籲請民眾不要心存僥倖，以身試法，將持續加強取締工作，確保國家資產及生態環境完整。