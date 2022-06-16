國民黨台北市前議員羅智強日前因桃園市長提名爭議，成政壇熱議焦點。羅智強辦公室主任楊植斗表示，羅辦昨日（15）突然收到一封來自高雄的簡訊，對方是2年前因疫情返國就學問題來求助的民眾，這次大學分發放榜，當年的小女孩順利考上高雄醫學大學，故家長特地傳簡訊來向羅辦致謝，並引述《聖經》的話，鼓勵羅即便遭受打壓也不要被困住。楊表示，看到這封簡訊讓他萬分感動，破千網友也為之動容。

楊植斗昨日在臉書發文表示，他收到一封來自高雄的暖心簡訊，這是他2年前剛進羅辦時處理的案件。當時正值疫情期間，很多學生的留學計畫被打亂，回國後依照規定，必須從一年級重新就讀。因孩子的青春寶貴，故那時羅智強與他特別召開記者會，請教育局考量疫情因素通融並安排考試，證明孩子能跟上班級的教學進度，不必再花一年時間重讀。如今2年過去，昨日大學放榜，陳情人的女兒也考取心目中的理想校系，特別傳簡訊分享這個好消息，讓他相當感動。

楊植斗刊出簡訊，內容寫道，他的女兒已順利考上心目中理想的高雄醫學大學，非常感謝羅智強與楊2年前的協助。此外，該陳情人也特別向羅分享《聖經》的話：「但我們有這寶貝在瓦器裡，要顯明這超越的能力，是屬於神，不是出於我們；我們四面受壓，卻不被困住；出路絕了，卻非絕無出路，遭逼迫，卻不被撇棄；打倒了，卻不至滅亡。」以此祝福羅不被困境擊倒，未來順利。

此文獲得超過1300個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「助人為快樂之本，自助人助，加油！」「可見羅智強議員辦公室用心服務，也非常感謝楊植斗」、「這篇狠狠打臉說羅智強沒做選民服務的人」、「溫馨發文」、「真的很感動，台灣就該更多這種正能量」。