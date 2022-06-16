入境檢疫3＋4政策昨天上路，後4天自主防疫管理再衍生亂象。國民黨表示，新制度已造成旅宿業者、民眾與地方政府三輸，呼籲中央流行疫情指揮中心應再給予旅宿業者、地方政府更明確指引，不要讓民眾、業者以地方政府無所適從。（周志豪攝）

入境檢疫3＋4政策昨天上路，後4天自主防疫管理再衍生亂象。國民黨表示，新制度已造成旅宿業者、民眾與地方政府三輸，呼籲中央流行疫情指揮中心應再給予旅宿業者、地方政府更明確指引，不要讓民眾、業者以地方政府無所適從。

國民黨文傳會前主委凌濤舉例，入境檢疫新制允許檢疫民眾在後4天自主防疫管理期間必要時可以外出，但怎麼認定「必要」性？而若有檢疫民眾外出未歸，指揮中心要求防疫旅館業者要負起通報責任，但超過幾時未歸才是要通報時間？

此外，凌濤也提到，入境檢疫新制又開放商務旅客，在4天自主防疫期間，因工作、參訪、會議、會談，都可以離開防疫旅館，那也等同讓原本的管制要求形同虛設，且讓檢疫中旅客隨意進出，也增加防疫旅館中其他住客染疫風險。

國民黨發言人張斯綱表示，入境檢疫新制的4天自主防疫期間，一般檢疫民眾能不能出門？能去多遠？能否外宿、訪友、回家？全國亂成一團，各憑想像，指揮中心應再給予更明確指引。

國民黨副秘書長王育敏表示，入境檢疫3＋4措施指引流程不明確，造成地方政府、旅宿業者與民眾三輸，現在還一國多制，讓大家無所適從，一人一戶原則也形同虛設，沒有稽查工作，指揮中心應提出解方，不要讓大家無所適從。

而配合入境檢疫放寬為3＋4新制，交通部也要求每周入境人數上限2.5萬人。張斯綱說，過去兩年多來，不少國人過去因疫情關閉國門等因素難以返台，現在好不容易將走向開放，建議應將本國籍返國民眾，扣除在每周2.5萬人限制之外。

張斯綱表示，很多因疫情長期旅外的台灣人，現在想要返台回家或探訪親友，11月26日又將舉行地方九合一選舉投票，因長期無法返台而遭除籍的國人，必須在7月26日前恢復戶籍，航空業機票配額太少，無法滿足市場需求。