國民黨高雄市長人選尚未出爐，被點名的可能人選除孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良等人，還有在地議員。面對到底該如何提名，資深媒體人趙少康昨(15日)說，以前最怕沒人選高雄市長，現在都出來了，不妨辦場初選！對此有不少網友都紛紛現身表達看法。

趙少康在臉書談到，高雄市長選戰，國民黨由誰出馬，從原本的乏人問津，到現在人才輩出，各個都是一時之選，建議國民黨應該盡快辦一場公正的初選，來場君子之爭，讓黨員及市民做主，推出最適合的人選。

對此，不少網友都在其臉書貼文底下討論，各個可能出線的人選都有其支持者，像是有人說「支持柯志恩教授選高雄，市長最好的人選」、「我不是張亞中的支持者...但就名單只看好他」、「都是好人選欸 ！但要禁得住抹黑鬥臭」、「其實陳玉珍最適合高雄選民所喜愛的風格」、「最強的是張挍長，楊署長也挺好」、「支持初選」、「真的專業，兩任副市長，李四川不選，可惜了」、「都是戰將」、「我個人…楊志良」。

不過，也有網友指出「上面這幾個都不會當選，最適合而且會當選的是高金！」「我認為禮讓高金會是實際跟最好的選擇」。