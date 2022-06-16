曾拿下《英雄聯盟LoL》世界冠軍的電競好手Toyz劉偉健涉嫌販賣大麻案，台中地院今天審理，劉偉健在法庭對販毒認罪。劉偉健坦承，自勒戒所出來後，壓力很大，後悔接觸毒品，因為思慮不周做了對社會不好的示範及影響，未來，他希望能做些回饋社會有所挽回，也盼各界能引以為鑑。

劉偉健因在2020年底以60萬元向方姓及江姓男子購買含有第二級毒品四氫大麻酚的大麻菸彈500顆，透過賴姓男子找下線販賣200顆大麻菸彈，另李姓男子則透過手機通訊軟體在社群刊登販賣大麻菸彈訊息，經警方循線查獲，查扣大麻菸彈154顆等證物。台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》起訴劉偉健等8人。

檢方以劉偉健涉犯4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪。劉偉建的辯護律師陳志峯表示，劉偉健全坦承犯行，應符合《毒品危害防制條例》第17條減刑；辯護律師林庭暘則指出，劉偉健是香港人，雖在港、台2地來回約4、5年，但對台灣法律並不熟悉，盼希望能從輕量刑。

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