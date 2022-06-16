河北省唐山市委書記武衛東昨晚就夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動到市公安局調研檢查。他強調，要紮實踐行以人民為中心的發展思想，通過夏季社會治安整治雷霆風暴專項行動開展，查漏洞、補短板、強弱項，健全完善常態化工作體系和工作機制，持續提升社會治理體系和治理能力現代化水準。

武衛東首先現場檢查市公安局接訪視窗設置和值班值守等情況。他指出，要堅持全天候24小時值班值守，不斷提升接待群眾來訪服務效能，為迅速精准處置群眾反映問題奠定堅實基礎。在夏季社會治安整治雷霆風暴專項行動指揮部，武衛東主持召開調度會，聽取專項行動開展情況彙報，並對下步工作進行安排部署。

武衛東強調，要紮實踐行以人民為中心的發展思想，高度關注、全面梳理、認真核查群眾反映的問題線索，做到清倉見底。要通過夏季社會治安整治雷霆風暴專項行動開展，查漏洞、補短板、強弱項，持續提升社會治理體系和治理能力現代化水準。

要健全完善社區網格服務體系，將警力下沉社區、嵌入網格、專兼結合，全面夯實社會治理基層基礎。要實施群眾來信來電來訪、政法系統、紀檢監察「信法紀」協同機制，暢通資訊共用管道，切實提升社會治安和基層治理水準。要建立全天候常態化發現線索、打擊犯罪的工作體系，堅持幹部下訪與群眾來訪相結合，用心用情用力解決突出問題，切實提升人民群眾安全感和滿意度。