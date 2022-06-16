【旅奇傳媒/編輯部整理】配合交通部預計7月15日上路的55億國旅振興措施，桃園市政府觀光旅遊局搶先於7月1日即推出暖身起跑觀光旅遊振興計畫，讓桃園觀光業者早一點享受振興措施帶來的紅利。

此次推出的五大振興方案包含「相聚在桃園2.0」團體旅遊補助、「桃園千元住宿金搶先用」住宿補助、「這樣遛桃園」遊程補助、「台灣好行半價」交通優惠、「風景區一律入園優惠票價」景點優惠，五大振興方案總投入預算約1,600萬元。

▲小烏來瀑布-天空步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局新聞稿／提供

「相聚在桃園2.0」團體旅遊補助 每人補助升級至1,000元

「相聚在桃園2.0」團體旅遊補助計畫接續1.0版獎勵旅遊的概念，除了鼓勵旅行業者推出桃園行程外、也鼓勵公司行號、團體教育訓練、會議等來桃園召開，住宿桃園1晚隔日走訪桃園2-3景點，1.0版每位參團者補助新台幣700元，2.0版升級加碼每位參團者補助新台幣1,000元，考慮疫情期間成團不易，本方案6人成團即可透過旅行社申請補助，補助期間為6月10日至7月14日，預計補助名額為6,000人次。

這樣遛桃園景點1日遊 總補助人次達16,400人

▲平鎮乙未公園。 圖：工務局／提供

「這樣遛桃園」景點1日遊團體旅遊補助計畫預計於7月推出「濱海」、「北都會」、「南都會」、「山區」、「異域龍岡」、「精彩北橫」六大主題遊程，「濱海」主題遊程帶領遊客參觀客庄漁港，認識牽罟文化館，「山區」主題遊程則推出龍潭十一份和石門水庫的專案遊程；「南、北都會」景點帶你走訪全台首座書法主題藝術館、客家保台的乙未公園，桃園軌道願景館。參加遊程民眾每人補助400元，預計補助名額為1萬人次。

▲少數民族服飾體驗。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「異域龍岡」帶領民眾走訪龍岡忠貞市場、清真寺，體驗異域金三角文化；每人補助新台幣400元，名額限量2,700位，此外，喜歡學習做滇緬泰美食、體驗少數民族服飾，還可以選擇單堂文化體驗課程，每堂課補助100元(限量1,700名)，課程費用最高只要150元。

「精彩北橫」結合7月北橫探險節活動，串聯北橫觀光資源，規劃推出趣味型、秘境型、樂活型及極限型等多達10種系列探索體驗活動，此外更規劃與在地旅宿合作推出住一晚送體驗方案，單項體驗將給予每人500元補助，限量2,000人次。

桃園千元住宿金搶先用 限量2,000間

自由行的旅客凡於7月1日至14日入住參加本活動之桃園合法旅宿，每房補助1,000元，每人限補助1次，限額補助2,000間房，用完為止。民眾自7月1日起先行上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用，活動相關資訊將於桃園市觀光導覽網陸續公布，期能吸引遊客留宿桃園，帶動桃園旅遊動能

台灣好行半價優惠 風景區醫護免費入園

除了開車出遊，「台灣好行」是自由行最強幫手，觀旅局於7月起陸續規劃「台灣好行」大溪快線、小烏來線、石門水庫線、東眼山線結合周邊景點、門票、餐飲、住宿等推出半價優惠套票。 即日起至9月底，凡前往後慈湖及小烏來風景特定區，民眾皆可以優惠票價入園(後慈湖50元、小烏來30元)，此外，為向防疫英雄致敬，軍警消、醫護、藥師、社工師、醫院志工、救護人員至後慈湖園區、小烏來園區免費入園，桃園市政府觀光旅遊局歡迎全國民眾把握機會利用優惠，規劃行程一同到桃園欣賞好山好水放鬆。

▲石門水庫。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

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