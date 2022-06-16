【旅奇傳媒/編輯部整理】臺南市政府觀光旅遊局規劃5條「臺南好食小旅行」路線，活動區域遍布臺南溪南溪北，活動期間自111年7月至111年9月止，特別邀請住在臺南吃遍臺南美食的韓國YouTuber金多多（跟著多多一起走）、曾任美國舊金山Eight tables米其林餐廳主廚林祺豐、受小朋友歡迎的YouTuber蕾蕾（蕾蕾TV）以及知名旅行作家黃郁清（阿春爸IN台南）和美食部落客陳昱誌（台南美食偵探誌），擔任帶路達人，帶著參加的旅客一起快閃吃遍臺南各式美食、玩遍臺南各大景點。台南好食小旅行! 跟著網紅達人快閃吃喝玩台南，就這樣開食吧！

臺南市市長黃偉哲表示，臺南是文化古城，悠久的發展歷史，淬鍊出各式小吃與海鮮入菜的傳統料理。本次活動藉由美食達人帶路品嚐臺南道地小吃美食、體驗台南特有的飲食文化，目前疫情雖較嚴峻，但是只要大家出門口罩要戴好戴滿，勤洗手，遵守防疫規定，一樣可以吃的很滿足、很安心、玩的很開心、很盡興！「用美食招待，就是臺南人的禮儀！」歡迎大家來台南旅行吃美食，台南絕對是讓你想一來再來的好地方。

▲「臺南好食小旅行」五條路線，由美食達人帶路。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市觀旅局郭貞慧局長表示觀旅局為振興觀光業者，鼓勵各地遊客來臺南旅遊吃美食，特別推出以美食為主題的「台南好食小旅行」，協助旅行業者對接中央旅遊振興政策一起來規劃特色團遊。此遊程規劃除了以美食為主，再搭配各區特色景點之外，同時也規劃了具特色之觀光工廠和DIY活動，本次活動規劃的五條路線遊程，幾乎把台南一半以上的知名的美食都吃了一輪，從台南米其林占星嘉年華的經典台菜餐廳到巷弄知名小吃、三大夜市美食甚至連臺劇《俗女養成記》拍攝的景點小吃通通都有，若五條遊程都有參加，保證你忘不了台南美食的魅力，一再回味。

另外，此五條遊程會透過影片記錄下來，做成宣傳影片分享給大家，想參加活動的民眾的可以直接和旅行社報名，本次五條遊程規劃由東南旅行社首發示範團，歡迎各旅行社業者參考示範團遊程，規劃出更多台南美食特色遊程，藉此機會幫助旅行社業者可以有多一些帶團機會，提振因疫情重創的觀光相關行業，當然也歡迎民眾依照遊程規劃自遊行，讓大家認識更多不同地區的台南美食，以及走訪藝術、文化、古蹟、生態等不同風貌的景點。

東南旅行社表示，此五團皆給予專案優惠價格，若民眾報名踴躍，會將此行程納入為旅行社固定行程，歡迎想參加的民眾可上東南旅遊網站訂購，此次由五位達人親自帶路的遊程各出一團，每團限34名，第一梯出團時間為7月2日，自6月9日開始公開銷售，想參加者下手搶購速度要快！

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五條旅遊行程名稱及區域如下：

■ A線-韓國網紅帶你出海吃透透（將軍區、七股區、北門區、安南區、北區)

■ B線-跟著藝術名家吃台南 (中西區、南區、東區)

■ C線-找尋摘星美食拜拜去 (中西區、安平區、北區)

■ D線-吃飽吃滿俗女應援團 (後壁區、東山區、下營區、六甲區、鹽水區)

■ E線-大口吃親子FUN電團 (新化區、新市區、左鎮區、善化區、北區)

貼心提醒：參加旅行團必須接種滿3劑COVID-19疫苗，旅客及工作人員須打滿3劑，12到18歲旅客須打滿2劑，12歲以下則不包含在內。（相關防疫規定見：衛福部網站)

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