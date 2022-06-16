畢業季又來到，為了避免所謂的「畢業即失業」，衛生福利部八里療養院職能治療師劉雪玲建議，大學生可以在前三年多修必修，在第四年開始做一些職業生涯的探索。同時，也建議充實自己的能力，如語文、證照與人際互動等。

職能治療師劉雪玲表示，英文是國際化的必備條件，若畢業生希望進入跨國公司，可趁初入社會時多加練習，要是平時有追劇的習慣，也可以增加日語、韓語的溝通能力。

在證照部分，除了原學科的專業證照，也可多涉獵自己興趣相關的證照，有助於開創更多不同的人生面向，甚至也可能成為未來職場的主力；而人際互動能力常常是職場成功的關鍵，近年因疫情影響，人群接觸也減少，因此若能維持人際互動的能力，在職場上依然很具優勢。

衛生福利部八里療養院張介信院長表示，找工作不必過度緊張，可多詢問學長姐經驗或請師長協助推薦、評估；若暫時找不到合適的工作，就找個能訓練自己人際應對的工作，藉此學習適應社會人情冷暖，提升對「社會」的現實感。倘若仍茫然無法確立方向，建議先了解自己的職業性向或找職能治療師諮詢。