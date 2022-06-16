澎湃新聞報導，大陸國家發展改革委16日召開6月分線上新聞發布會，針對媒體提問在全球普遍高通膨情況下，如何看待中國當前物價形勢，後期物價會不會也大幅上漲，發改委發言人孟瑋表示，CPI將繼續運行在合理區間，能完成全年3％的目標。5月分中國物價繼續平穩運行，上下游價格走勢更趨協調。其中，消費者物價指數（CPI）同比漲幅2.1％，與上月持平，環比下降0.2％；生產者物價指數（PPI）同比漲幅回落至6.4％，漲幅比上月收窄1.6個百分點，連續7個月回落。

孟瑋表示，需要說明的是，大陸物價平穩運行，是在國際大宗商品價格持續高位運行、全球其他主要經濟體普遍面臨較大通膨壓力的背景下實現的，成績來之不易。5月美國、英國CPI同比漲幅分別達8.6％、9％，繼續創40年來新高；歐元區CPI同比漲幅達到8.1％，再創歷史新高；不少新興經濟體CPI漲幅超過10％，少數國家甚至達到50％以上。可以說，中國物價水準遠低於美歐等主要經濟體，繼續對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

談及展望今年後期，孟瑋表示，中國糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，特別是隨著應季鮮活農產品大量上市，市場供應量將持續增加，加之各地物流堵點卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定消費者物價具有堅實基礎，大陸CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3％左右的預期目標。PPI方面，盡管地緣政治衝突仍在擾動國際能源和糧食市場，但大陸口糧自主自足、煤炭資源能夠滿足需求，加之保供穩價政策持續發力，預計後期PPI漲幅有望進一步回落。