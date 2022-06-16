日本財務省16日公布5月出口連續十五個月成長，主要是海外市場對日本出口的鋼鐵和礦物燃料等需求強勁所帶動。儘管如此，大宗商品價格走高和日圓匯率重貶，讓5月貿易赤字創逾八年新高，使日本經濟前景籠罩在陰霾之中。

5月出口年增15.8％，高於市場預估的年增13.2％，和4月的年增12.5％。其中，對美國出口年增13.6％。但對中國出口年跌0.2％，為連續兩個月下跌。因為中國封城防疫打擊其經濟而影響需求。

儘管出口成長有利日本經濟，但其5月進口卻年增48.9％，遠超過市場預估的年增43.6％。反映包括石油等大宗商品價格大漲和日圓重貶等因素使日本進口成本大增。

這導致日本5月貿易赤字攀升至2.385兆日圓（約178億美元）創2014年1月來新高。

S&P Global Market Intelligence經濟師田口晴久認為日圓重貶，是導致進口金額飆升，從而推高貿易赤字的主因。

伊藤忠經濟 研究所首席經濟學家武田淳認為，即使日圓貶值有利出口，但也難以令出口大增，因此不可能透過增加出口來降低貿易赤字。