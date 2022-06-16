東勢納骨塔新建工程完工模擬。（台中市政府提供）

台中市東勢區第一公墓納骨堂使用趨於飽和，當地議員及民眾引頸期盼新建第2座納骨塔，市府傾聽地方心聲，啟動第一公墓部分遷葬作業，並規畫為納骨塔興建基地，市府民政局表示，東勢納骨塔預計11月開工，屆時可供3萬個骨灰(骸)櫃位，將打造嶄新殯葬園區滿足民眾治喪需求。

生命禮儀管理處長劉振村說，東勢區第一公墓東勢段中嵙小段73-14地號，有(無)主墳墓遷葬公告，自今年1月15日起至4月30日止受理民眾認領起掘作業，新建基地經生管處進行墳墓查估數量85門；公告期滿未遷葬者，則由生管處代為遷葬，並安置於西屯區崇恩堂供民眾認領。

東勢納骨塔新建工程目前由市府建設局辦理規畫設計中，預計今年11月開工，總經費斥資3.25億元，園區透過「來者以遊，生者以慰，逝者以安」的在地追思精神為概念規畫設計，興建總樓地板面積近4993平方公尺；並規畫環保葬區逾668平方公尺，以同心弧步道及小林營造靜心的迴遊式庭園。

園區主要樹種包括小實孔雀豆、青剛櫟有紅豆及櫟實，富涵相思及新生意義，打造景緻優雅、靜謐莊嚴的追思空間，提供市民乾淨、舒適、便捷的殯葬環境。

生管處強調，新建工程透過與周邊道路、綠地及東勢殯儀館銜接形成生命紀念園區，搭配景觀植栽設計，打造景緻優雅、肅穆舒適的追思園地。因應東勢新塔興建期間暫厝需求，既有納骨堂原可提供160個暫厝櫃位，將利用空間再行規畫增設暫厝櫃位，滿足在地民眾治喪需求。