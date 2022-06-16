高雄市警察局統計111年高雄市暴力犯罪1至5月計發生17件、破獲19件、破獲率111.76%(含破積案)，比較去(110)年同期發生30件、破獲27件、破獲率90%，發生數減少13件、破獲率增加21.76%；槍擊案件111年1至5月計發生1件，迅速偵破，破獲率100%，比較去(110)年同期發生6件，全數破獲，發生數減少5件；整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升趨勢。

局長黃明昭上任以來，針對街頭暴力事件非常重視，遇有發生立即召開會議，力求迅速逮捕所有犯嫌到案；更與高雄地方檢察署及橋頭地方檢察署配合，針對涉嫌聚眾鬥毆犯案者，建請法院羈押、由地檢署裁定限制住居或定期報到等強制處分；同時透過親情的力量，由家屬約束高再犯者，防制滋事於機先。

高雄警強勢執法，統計上半年鬥毆案降近6成 ，暴力槍擊全破案。(高雄市警察局提供)

警方自各項強勢作為、家庭約束同步實施後，統計111年1月至5月街頭聚眾鬥毆案件計發生51件，破獲51件，破獲率100%，比較去(110)年同期，減少38件，發生率下降57%。足見強勢偵辦作為與柔性家庭約束雙管齊下，能有效壓制、打擊潛在組織性犯罪。

高雄市警局強調，除持續針對可能衍生犯罪之場所、路段不定時執行臨檢、路檢外，並將強力掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及毒品犯罪，強化各項偵防犯罪作為，另藉由追溯犯罪根源並與本市其他局處共同執行「第三方警政」，以阻斷不法分子金流、壓制犯罪者之經濟來源，防杜犯罪案件持續發生，強化社會安全網，建構宜居城市。