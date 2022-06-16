媒體報導民進黨政府砸大錢找美國公關公司經營台美關係，外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，聘用公關公司協助強化台美關係，是跨越不同政黨的政府長年一貫作法，近年來對美遊說預算增長規模大致上持平，相關預算也是經過立法院監督。

歐江安說，駐美代表處聘用公關公司來協助強化台美關係，是我們政府長年一貫作法，很多國家也都會聘用公關公司進行遊說，過程要公開透明。

她強調，這樣的作法跨越不同政黨的政府，不是特定民進黨政府或是其他執政黨政府的作為。公關公司在美國進行遊說工作都要嚴格遵守當地法令，相關預算也是經過我國立法院監督。

歐江安指出，近年來聘用關關公司預算增長規模大致上是持平，外交部會根據實際需要進行微調，我們希望台美關係在彼此共享自由民主價值上持續穩健提升，公關公司的效用是側面協助美國政府及人民對台灣有近一步了解。

歐江安表示，我們自己的努力、美方的幫忙、公關公司從旁協助，才造成今日台美堅實夥伴關係，這樣的關係不是用錢買來的，也不是只要聘公關公司就能達成的成果，而是大家一起的努力。