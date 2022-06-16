輔英科大健康事業管理系碩士班生徐淑芳在醫院擔任行政督導，二年前回母校重拾課本，充實自己並提升醫院行政效率，她在碩士班畢業典禮上接受學妹也是寶貝女兒陳柔杉獻花，女兒發下豪語，畢業後也要追隨媽媽攻讀碩士班。

徐淑芳從小家境清寒，就讀醫校期間是由姐姐支助學費，畢業後就在輔英附設醫院服務，並以半工半讀方式持續攻讀二技輔英健管系，後來靠自己的努力升遷到愛仁醫院行政督導，並負責醫院財務與人事。

離開學校已超過十多年，面對醫學及管理科技日新月異，徐淑芳認為人心是複雜的，且在與年輕輩醫護人員溝通時，難免有「代溝」分歧，尤其在經營績效與病人權益如何取得平衡點，舊思維已不符時勢所需，於是萌生回到校園進修，加強自己醫管新知的念頭。不僅強化新知，學到AI應用於醫療領域，以及雲端運算增加工作效率，對她在人資管控和創新管理幫助極大。

加上女兒陳柔杉也同樣在輔英就讀健管系，在媽媽的畢業典禮上獻上花，大一的她也發下豪願，畢業後也要攻讀碩士班，與媽媽一起深耕健康產業。

健康事業管理系蘇斌光主任指出，今年健管系碩士班畢業生徐淑芳苦讀出身，學習過程相當勵志，足堪學習表率，令人欽佩，尤其母女檔同校同系就讀，更是傳為佳話。