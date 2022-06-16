富樂快篩進口商大鑫公司被檢調查辦黑心混充，國民黨立委洪孟楷爆料，高雄市政府短短不到24小時敲定高達近億的標案，是大鑫太神通廣大？還是裡應外合打人民納稅錢主意？檢調必須主動調查是否有官商勾結或貪瀆。

洪孟楷細看標案更發現，高雄市政府5／16簽核、5／17指定大鑫決標、5／18開始履約，短短不到24小時就敲定高達近上億的標案。5／16才簽核的公文，且金額高達近億元，為何只公告不到24小時就決標？5／18開始執行，是不是早有默契所以能夠無縫接軌。

洪孟楷質疑，為民把關的衛福部為何一再失職？小吃店能夠變成生醫公司，遊戲商能代理醫材，民宅內的資訊公司也能代理醫材的台灣奇蹟是衛福部食藥署無能無心便宜行事；還是根本背後還有更不可告人的貓膩，守門人守的像門神，難道不用有人下台負責。

洪孟楷表示，之前有高登，現在有大鑫，還有多少被隱藏包庇的狀況？更呼籲任何社會、業界、行政部門的良心，出面檢舉不當官商勾結或圖利的證據，敢利用疫情發災難財，就付出最嚴厲的代價。要求最會震怒的蔡總統、蘇院長也請下令展開「不設底線，從嚴從速，追究到底」的態度與決心。