大陸國家統計局網站16日消息，5月分商品住宅銷售價格同比漲幅回落或降幅擴大——統計局城市司首席統計師繩國慶解讀5月商品住宅銷售價格變動情況統計資料指出，70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅環比下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴大，同比下降城市個數增加。

繩國慶表示，一、新建商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，二手住宅銷售價格環比持平或下降：

5月分，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比下降城市有43個，比上月減少4個。從各線城市看，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4％，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市環比下降0.1％，降幅與上月相同；三線城市環比下降0.3％，降幅比上月收窄0.3個百分點。

5月分，70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比下降城市有53個，比上月增加3個。從各線城市看，5月分，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.4％轉為持平；二線城市環比下降0.3％，降幅與上月相同；三線城市環比下降0.5％，降幅比上月擴大0.2個百分點。

繩國慶稱，二、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅回落或降幅擴大：

5月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲3.5％和1.7％，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.3％，漲幅比上月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格同比下降1.7％，降幅比上月擴大0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降2.2％和3.2％，降幅比上月均擴大0.7個百分點。