巴西央行周三宣布升息50個基點（2碼），此決議符合市場普遍預期。該央行並表明為了抑制高漲的通膨，下次會議仍可能再次升息50個基點。

巴西央行決策委員會Copom周三將基準利率調升至13.25%，較2021年3月創下的歷史低點（2%）大幅攀升，並創下2017年初以來的新高水準。

自2021年3月起，巴西已連續11次調升利率，目前累計升息11.25個百分點，成為全球最激進的升息周期。

該央行表示，在8月的下一次會議可能升息25個基點，也可能再度升息50個基點，目前經濟情勢存在極大的不確定性，因此需格外謹慎。

Copom亦表示自上個月會議以來，經濟指標顯示巴西的成長力道較預期強勁，而通膨數據則較預期惡化。

巴西5月通膨年漲11.73%，遠超出央行設定的3.5%目標。

Guide Investimentos經濟學家Pedro Hallack表示，Copom的會議聲明比預期更為鷹派，並未釋出當前緊縮周期即將結束的信號。反之，他們已經將再度升息視為最有可能發生的情況。Hallack預期巴西央行將在8月會議再度升息50個基點。

此外，Copom表示，排除稅負措施的影響，央行預期2022年通膨率將達到8.8%，2023年回落至4%，均超出央行設定之3.5%和3.25%的目標。