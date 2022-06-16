據住展雜誌統計，新竹縣市各行政區開價最高（以每坪單價計，以下所指的開價皆為該建案平均開價，而非最高開價）的建案，已經飆到4字頭、5字頭、6字頭，而傳統蛋白、蛋殼區如香山、芎林、新埔、寶山、新豐，建案開價直逼菁華區。住展雜誌研發長何世昌表示，近年來新竹房價走勢之凌厲，總是令人好奇「是不是挖到石油」？讓人更訝異的，不只新竹菁華區的房價飆上6字頭，而是連名不見經傳的偏鄉新建案開價都比照菁華區，不知道是業者計算機按錯，還是消費者眼花看錯，整體房市瘋狂程度超乎外界想像。

據住展雜誌統計，新竹市東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，開價達67.5萬元／坪；北區最貴的則是「昌昕森林CASA」，開價59萬元／坪，二者建案均刷新該區歷史新高。

何世昌分析，竹市發展較早的地方，有城隍廟等知名傳統商圈，但因竹科園區客偏好街廓整體乾淨、環境質感與學區較好的重劃區，且東區又擁有竹科園區地利之便，使得北區房價從領先轉為落後，無力與東區競爭，城市發展軸心似乎已經轉移。

但最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價竟然高達68萬元／坪，簡直是「吊嘎仔當成西裝賣」。去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，孰料透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完，真的有些瘋狂。

同樣受到竹科園區客青睞的竹北，菁華重劃區建案開價普遍來到5字頭、6字頭，銷售一段時間的舊案「竹風真好QMAX」開價漲至68萬元／坪。竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3字頭、4字頭的建案越來越常見。

何世昌指出，新竹房價宛如一碗煮沸的蛋花湯，蛋白、蛋黃價格通通攪成一團分不清，其成因除了科技業景氣旺盛帶動房市外，也與新竹菁華區建案供給量低迷息息相關。今年以來，新竹關埔、竹北五大重劃區等菁華區新推案屈指可數，消費者想買方只能被迫追價，或者輾轉到周邊區域購屋，進而讓各區房價往上墊高。如果供給不足的問題無法紓解，新竹消費者恐怕會繼續苦下去。