一名父親抱怨,孩子將從大班畢業,近日收到幼兒園的通知單,希望家長能協助孩子錄製30秒英文畢業感言,他將替孩子擬好的英文稿子PO上網,尋求網友協助,崩潰地說「根本是折磨家長」,不少網友也直言,英文對幼兒園孩子來說太難,「還不如唱一首baby shark」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出,他收到幼兒園的通知單,內容表示為了讓孩子們有個美好的回憶,希望家長能協助孩子們錄製30秒英文畢業感言及祝福,並附上文字檔,另外還要提供一張嬰兒時期的照片電子檔。

原PO替孩子擬稿。(圖/翻攝自爆廢公社)

原PO忍不住哀號,「天啊!現在讀幼兒園還要折磨家長嗎?」他表示自己的英文程度落在「I go to school by bus」、「This is a pen」等,坦言英文對他來說真的很難,但他仍替孩子擬了一段英文稿,PO上網希望網友能糾正他的文法。

圖文曝光後,許多網友也搖頭,「這對幼兒園的孩子來多太難了吧」、「請家長擬稿實在不宜」、「看你幫孩子擬的稿子,這已經是國中程度了吧」、「唱一首ABC字母歌結束這回合就好」、「幼稚園而已,不如台上獻唱一首baby shark」、「我幼兒園還在apple、banana」、「如果不是雙語學校,我覺得幼兒園故意營造出每個小孩很無敵的樣子,這種做法的心態很糟」。