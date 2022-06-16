運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，床鋪的擺放位置對運勢的影響很大，床尾建議不要對著臥室門、廁所、窗戶、冷氣、電視，否則不僅容易干擾睡眠，還可能會帶來各種不利影響。

▍1.床尾對臥室門

床尾如果正對著臥室門，容易對人造成心理壓力，睡覺的時候總疑心有人會忽然進來，導致總是睡得不安穩，影響睡眠，精神不佳也難有好運勢。

▍2.床尾對廁所

如果臥室是有廁所的格局，那麼擺放床鋪時要注意不能讓床尾對著臥室裡的廁所門，通常臥室裡面的廁所窗戶都比較小，通風不怎麼好，導致廁所裡面聚集的穢氣和濕氣較多，如果床尾正對廁所門，就容易讓腳下直直被穢氣所衝，不利健康運。

▍3.床尾對窗戶

窗戶是臥室的氣口，也是風口，床尾正對著窗戶，各種寒氣和冷風都會從外吹進來，直奔床鋪，床上的人也易因此而患病，導致家中開銷增多。另外，若是住在都市，夜晚窗外往往也會有其他光害干擾，床尾對窗就是面窗而睡，如果窗簾遮光效果不佳，窗外的光線就會影響睡眠品質，讓人精神不振。

▍4.床尾對冷氣

許多人會將臥室的冷氣安裝在床尾，但其實冷氣建議不要直吹人體，無論是對頭還是對腳都不好。即使可以蓋被子緩解冷氣的影響，但如果冷氣對著床尾猛吹，也容易吹散床尾聚集的吉氣，導致床尾氣場不穩。

▍5.床尾對電視

很多人喜歡在床尾擺放電視，這樣就能躺在床上追劇了，但是從風水角度來看，電視放在臥室裡不太好，尤其是放在床尾。電視是電器，會影響到睡床周圍的磁場，容易對人的健康和運氣都產生不利影響。

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