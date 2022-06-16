今年適逢淡水開港設關160周年，同時也是自加拿大的宣教士馬偕來台150周年，新北市立淡水古蹟博物館與淡江大學合作舉辦「第一屆古蹟文化國際論壇－淡水開港暨馬偕來臺」於今(16)日舉辦開幕式，新北市副市長謝政達致詞時表示，希望透過學術的研討會，讓淡水的古蹟、文化獲得新的展現機會。

本次論壇，除了邀集眾多學者參加外，也邀請日本法政大學江戶東京研究中心名譽教授陣內秀信（Hidenobu Zinnai）、義大利比薩大學建築與都市史學系教授露西亞努堤（Lucia Nuti）舉辦線上講座，新北市副市長謝政達、加拿大代表芮喬丹以及新北市議員陳偉杰皆親自出席開幕式，加拿大馬偕委員會牧師史邁克（Michael Stainton）則是同步連線參與。

副市長謝政達致詞時表示，這是第一屆古蹟文化的論壇，特別選在淡水開港160周年及馬偕來台150周年舉辦，上個月初市府也特別推出「港動淡水」的系列活動，包括在7月有個搭乘遊艇的活動，在河上欣賞古蹟。

他說，這些系列活動目的，除了希望透過學術的研討會，讓淡水的古蹟、文化獲得新的展現機會，同時也希望把這些文化讓溶入我們在地人士以及遊客的日常生活之中。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Jordan Reeves)在本次講座擔任引言人，他表示，加拿大與台灣有著共同的價值觀，包含民主以及自由，使兩國更緊密地在一起，很高興能和大家一起來慶祝馬偕博士來台150周年的紀念，還有加拿大與台灣150周年的情誼。

淡水古蹟古蹟博物館指出，明(17)日的論壇將以在地的觀點來探討港口城市的創生，一探港口的前世今生，而為期2天的「第一屆古蹟文化國際論壇－淡水開港暨馬偕來臺」將於論壇後在淡古YouTube頻道https://reurl.cc/A8N07E播出精華內容，有需要的人可多加利用。

館方表示，除了論壇外，「港動淡水」系列活動持續辦理中，包括文化行旅、街舞快閃、演唱會、主題派對、古蹟夜店趴及草地野餐等，歡迎踴躍報名參加。