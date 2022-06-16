大陸國家主席習近平15日下午與俄羅斯總統普丁通電話。普丁表示反對任何勢力藉新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。外交部發言人歐江安今天表示，對於俄方近期來一系列相關不當言論，已經表達我方抗議及嚴厲譴責。

歐江安說，對於任何貶損我們國家主權不時表述我們，嚴厲譴責。我們再次重申，中華民國台灣跟中華人民共和國是互不隸屬的，中華人民共和國政府沒有一天統治過台灣，只有經過台灣人民選出來的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散佈台灣是中國的一部分或是台灣議題作為中國內政相關的虛構言論，只會招致台灣人民唾棄與不齒。

歐江安表示，我們面對中國政府長期以來對台灣複合式威脅，我國政府秉持自助人助的決心，全民團結一致來抵禦中國對台灣進行的任何文攻武嚇，政府也會持續強化跟民主陣營的合作。台灣堅守的民主自由人權法治對全球經濟發展與和平穩定有貢獻，這才是抗衡中國進行威權擴張的利器。

歐江安指出，不論是台北的外交部總部或是駐俄羅斯代表處，都已經清楚向俄方表達我們的立場，對於俄方近期來一系列相關不當言論，已經表達我方抗議及嚴厲譴責。