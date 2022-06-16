身材性感火辣的女星袁嘉敏早年拍攝三級片《鴨王》一脫成名，今年4月她突然開砲，直指香港富商鍾培生及其父親是人渣（Jerks），「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，並稱對方有古怪要求。後來她為了散心離開香港到歐洲旅行，近日她自曝中鏢染疫，因罹患新冠肺炎只好緊急取消所有行程回法國專心養病，粉絲也獻上祝福，希望她早日康復。

37歲袁嘉敏擁有前凸後翹的火辣身材，今年4月她突然發文，批評鍾培生及其父親是人渣，「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個」，而鍾培生隨後回應：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持」，但因性格不合已經斷絕來往，至於外界猜測「多人運動」的傳聞都不是真的，他將保留法律追訴權。

對此，袁嘉敏親上火線回應所謂的「經濟支持」真相，稱兩人是心靈知己，先前鍾培生會打電話給她聊心事，每接一通電話可得1000元港幣（約3671元台幣），但袁嘉敏補充收過錢後就沒再跟對方拿錢，她強調自己所分享的都是「真有其事」，絕對不怕鍾培生告她毀謗。

懶理外界紛紛擾擾，袁嘉敏不久後就決定離開香港，到歐洲各處旅行散心，最短兩個月後才會回來，昨(15日)她宣布自己不幸罹患新冠肺炎，症狀比想像的還嚴重，於是她隨即決定從威尼斯回到法國休養，她每天都會為自己煮養生湯，希望盡快痊癒恢復精神，以方便繼續上傳、剪輯影片跟大家分享人在外地的心得，網友則回：「希望你快回來香港」、「別擔心影片了，好好休養比較重要，健康第一」。