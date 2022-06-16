媒體報導民進黨政府砸大錢找美國公關公司經營台、美關係，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（16日）表示，這是過去國民黨執政至今的外交慣例。副書記長林楚茵質疑，馬英九執政時用了6間外交公關公司，但是外交展現和成果有現在好嗎？她痛批，「打擊台灣的外交，就是站在台灣的對立面，在幫中共帶風向！」

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於媒體報導民進黨政府砸大錢找美國公關公司經營台、美關係。鄭運鵬表示，政府聘請美國公關公司，這是過去國民黨執政至今的外交慣例。

林楚茵表示，從過去以來外交就是有連貫性，在美國的政治氛圍下，各界政治人物想要進入華府建立關係，透過公關公司遊說由來已久，外交是延續的、政府是延續的，無論是哪一個執政黨，包含前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文總統，外交部的預算都有明確登載，盼媒體不要用「政府都是花錢買」的錯誤字眼來引導民眾。

她說，第一線外交人員非常辛苦的，都是外交人員一點一滴累積下來的，若花錢就是錯誤的，根據媒體報導，馬英九執政時期用了6間外交公關公司，但是外交展現和成果有現在好嗎？身為立委看到外交成就非常感動，都是第一線外交人員的努力。

林楚茵批評，特定媒體不要用這種帶風向方式去操弄打壓，「打擊台灣的外交，就是站在台灣的對立面，在幫中共帶風向！」對不起外交第一線人員。